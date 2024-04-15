Абаскаль не стал прощаться с футболистами «Спартака» после отставки

Гильермо Абаскаль молчанием отреагировал на увольнение из «Спартака». Sports.ru

14 апреля специалист приехал на базу, чтобы собрать вещи. Затем состоялось общее собрание. На нем присутствовали игроки красно-белых, Абаскаль и директора клуба Олег Малышев, Томаш Амарал и Павел Жданов. О решении уволить Абаскаля объявил Жданов, отметив, что теперь с игроков более высокий спрос. Абаскаль не произнес практически ни слова. Затем он покинул базу, не попрощавшись с игроками. Газета.Ru

Абаскаль возглавлял команду с 2022 года. RT на русском