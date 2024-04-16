Аршавин сравнил футболиста «Зенита» с Месси

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин сравнил бразильского новичка «сине‑бело‑голубых» Педро с Лионелем Месси.

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В среду, 17 апреля, «Зенит» сыграет дома со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. 18‑летний Педро в последних трех играх за «сине‑бело‑голубых» забил три мяча.

— Педро перевернул кубковый матч со «Спартаком». По мнению Орлова, даже вы не начинали в «Зените» так ярко, как бразилец. Правда?

— Может быть. Но я бы не сравнивал себя с этим игроком и его со мной. Мне наоборот игра Педро напомнила игру Месси, когда он был с мячом. Причем не в атаке у чужих ворот, а у своих. Был момент в матче «Барселоны» с «Челси»: около своего углового флажка Лео начал обыгрывать. Не помню, получилось или нет, но у Педро был такой же эпизод в первом тайме со «Спартаком». Он получил мяч в углу поля на половине «Зенита» — другие в такой же ситуации сыграли бы понадежнее, а Педро прокинул мяч между ног сопернику. Потом пытался сыграть в пас. И пусть там ошибся, но этими движениями Педро чем‑то напомнил Месси. Плюс он такой же маленький, как Лео. А то, как Педро исполнил эти два гола, говорит о его большом таланте. Он был хорош на сборах, и я рад, что он наконец‑то проявил лучшие качества в официальной игре. Надеюсь, будет продолжать так же. У него огромный потенциал, желаю Педро раскрыть его в «Зените», — приводит слова Аршавина Sport24.