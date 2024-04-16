Фелипе Андерсон объявил об уходе из «Лацио». Он перейдет в «Ювентус»
Фелипе Андерсон объявил об уходе из «Лацио».
Бразильский полузащитник покинет римский клуб на правах свободного агента по окончании сезона.
«Из уважения к «Лацио» и всем его сотрудникам, которые всегда поддерживали меня, сообщаю вам, что я не достиг соглашения о продлении контракта с клубом и поэтому в следующем сезоне я пойду другим путем.Я всегда на деле демонстрировал свой профессионализм и преданность «Лацио», поэтому уверяю вас, что до последнего дня своего контракта я буду посвящать себя этой футболке. Спасибо за все!» – написал Фелипе в соцсети.
По информации Фабрицио Романо, 31-летний футболист перейдет в «Ювентус». Стороны близки к достижению устной договоренности.
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