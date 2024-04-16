Почеттино отреагировал на разгромную победу «Челси» в матче с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу лондонской команды в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (6:0).

«Мы действовали очень эффективно у ворот соперника. Я рад. Сухая победа. Ожидал ли, что Палмер будет столько забивать? Нет. Ожидалось, что он будет хорошо играть, но он играет великолепно, делает для команды потрясающие вещи. Я рад, что он забил четыре гола», — приводит слова Почеттино BBC.

После этой победы в активе «Челси» стало 47 очков. Подопечные Маурисио Почеттино расположились на девятом месте в турнирной таблице чемпионата.

В следующем матче лондонский «Челси» встретится с «Манчестер Сити» в рамках Кубка Англии.