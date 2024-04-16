Игрок сборной России объяснил, почему не смог заиграть в европейском клубе

Бывший вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев рассказал о сложностях после перехода в клуб из бундеслиги. Его слова передает Sports.

«Первый момент: я не был готов к требованиям. С детства и в дальнейшем не сталкивался с такими — для меня они в новинку. Это касается игры ногами. Приходилось наверстывать упущенное. Второй: назначение Градецки капитаном сразу снизило мои шансы стать первым номером. Перед рождественской паузой у команды была серия неудачных игр, в том числе у Лукаша, но я получил травму. В момент, когда был наиболее близок к основе», — сказал Лунев.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала. «Карабах» в 1/8 финала уступил «Байеру» со счетом 4:5.

Также в этом сезоне вместе с «Карабахом» Лунев досрочно выиграл золотые медали чемпионата Азербайджана. «Байер» впервые в своей истории также стал чемпионом страны.