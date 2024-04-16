Летом «Барселона» будет ограничена на рынке из-за финансовых проблем

Предстоящим летом «Барса» будет ограничена на рынке из-за финансовых проблем.

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Как пишет Diario Sport, спортивный директор клуба Деку работает над сохранением арендованных Жоау Канселу и Жоау Феликса, а также еще над двумя трансферами: летом «Барселона» хочет подписать опорного полузащитника и левого вингера. При этом на данный момент рассматриваются только дешевые варианты.

Чтобы действовать на трансферном рынке активнее, «Барселоне» необходимо за крупную сумму продать кого-то из нынешних игроков команды. Деку пытается организовать такую сделку – он провел несколько встреч по этому поводу с игроками, у которых не так много практики. Однако на данный момент никто из выбранных Деку футболистов покидать «Барселону» не хочет.

Если ситуация не изменится, «Барселона» летом будет «связана по рукам и ногам». В таком случае от каталонцев следует ждать «более тихого лета, чем обычно».