Экс-тренер «Динамо» готов вернуться в Россию

Николай Пырнэу, агент румынского тренера Дана Петреску, заявил, что 56-летний специалист готов рассмотреть предложения от российских клубов.

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«Никто из России на нас не выходил и ничего не предлагал. Дан Петреску готов рассматривать предложения из России», — приводит слова Пырнэу Metaratings.

Петреску в России работал с «Кубанью» и московским «Динамо». Последним местом работы румынского специалиста был корейский «Чонбук», который он возглавлял с июня 2023 года по апрель 2024 года. Петреску четыре раза приводил к чемпионскому титулу в Румынии «ЧФР Клуж».

В воскресенье, 14 апреля, «Спартак» с поста главного тренера уволил испанского специалиста Гильермо Абаскаля, который возглавлял московский клуб с лета 2022 года. Последним матчем Абаскаля в «Спартаке» стала игра с «Сочи», в которой красно-белые проиграли со счетом 0:1.