«Волгарь» объявил об уходе главного тренера Павлова

Сергей Павлов покинул пост главного тренера астраханского «Волгаря», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

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Соглашение с 68‑летним специалистом расторгнуто досрочно. Исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах «Волгаря» будет Юрий Юхневич.

Павлов возглавлял «Волгарь» с августа 2023 года. Ранее он тренировал московское «Торпедо», ярославский «Шинник», тульский «Арсенал», краснодарскую «Кубань», подмосковный «Сатурн», ивановский «Текстильщик», работал помощником главного тренера в московском «Спартаке».

«Волгарь» после 26 туров занимает последнее место в таблице МЕЛБЕТ‑Первой лиги, набрав 22 очка.