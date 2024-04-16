В «Зените» ожидают более 50 тысяч зрителей на матче со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал ожидаемую посещаемость ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком». Эта игра состоится завтра, 17 апреля, на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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«Более 50 тысяч», — приводит слова Медведева «СЭ».

2 марта на матче «Зенит» — «Спартак» в 19-м туре Российской Премьер-лиге на «Газпром Арене» было 57858 зрителей. Это рекордная цифра посещаемости матча РПЛ после введения Fan ID.

Рекордная посещаемость матчей Кубка России в нынешнем сезоне также была зафиксирована на «Газпром Арене». На игре «Зенита» и «Динамо» (2:0) в 1/4 финала Пути РПЛ было 45407 зрителей. На игры Кубка России Fan ID не требуется.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» завершился со счетом 2:1 в пользу петербуржцев. Победитель по сумме двух матчей выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший отправится во второй этап 1/2 финала Пути регионов.