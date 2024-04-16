Выяснилось, кто станет новым главным тренером «Волгаря»

Российский специалист Александр Григорян возглавит астраханский «Волгарь». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что Сергей Павлов покинул пост главного тренера клуба.

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В зоне прямого вылета из Мелбет Первой лиги остались «Сокол», «Кубань» и «Волгарь». Команда из Астрахани замыкает турнирную таблицу чемпионата с 22 очками после 26 сыгранных матчей.

57-летний специалист за свою карьеру успел поработать в большом количестве российских и зарубежных клубов, таких как «Химки», «СКА-Хабаровск», «Луч-Энергия», «Тосно», «Анжи», московский «Арарат», «Тамбов», «Кубань», «Алашкерт» и «Урарту». Также Григорян занимал пост главного тренера в женской «Ладе», «Звезде-2005» и ЦСКА.