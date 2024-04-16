Экс-вратарь «Байера» Лунев назвал главное отличие Бундеслиги от РПЛ

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв назвал главное отличие Бундеслиги от РПЛ. В России футболист выступал за «Зенит» и «Уфу», в Германии играл за леверкузенский «Байер». С лета 2023 года Лунёв выступает за «Карабах».

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«Качество и скорость принятия решений, интенсивность. Это заметно ещё в тренировочном процессе. При этом я не скажу, что там футболисты на голову сильнее тех, что в России. Другие требования. Другая конкуренция в чемпионате. Это создаёт благоприятные условия для развития игроков. Ты всегда должен давать 100%, потому что позади такие же голодные ребята, которые хотят себя показать. У тебя нет времени и возможности расслабиться. И такого кредита доверия, как в России», — сказал Лунёв.

Напомним, 14 апреля состоялся матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. «Байер» одержал уверенную победу со счётом 5:0. Этот результат позволил «Байеру» набрать 79 очков за 29 матчей немецкой Бундеслиги. Таким образом, уже за пять туров до завершения турнира подопечные Хаби Алонсо гарантировали себе первое место в турнирной таблице чемпионата страны.