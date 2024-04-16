Игрок «Цанчжоу»: Дзюба идеально подошел бы китайскому футболу

Полузащитник китайского клуба «Цанчжоу» Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал», поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в клуб из Китая. Ранее в СМИ появились слухи, что россиянин может стать игроком «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий.

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