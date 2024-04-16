Вратарь «Краснодара» не смог назвать отличие в подходах Ивича и Мусаева

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов заявил «Матч ТВ», что ему трудно назвать отличия в подходах бывшего главного тренера команды Владимира Ивича и Мурада Мусаева.

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Мусаев возглавил «Краснодар» в марте после отставки Ивича. Команда после зимней паузы в РПЛ одержала всего одну победу.

«Краснодар» в 24‑м туре МИР РПЛ на своем поле уступил «Зениту» со счетом 1:2. Команда Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице с 43 очками, отставая от лидирующих петербуржцев на четыре балла.

— У «Краснодара» одна победа в последних шести матчах. Что не так, в чем проблема?

— Победы приходят тогда, когда забиваем больше, чем соперник. Пока что не получается это делать, в этом основная проблема.

— Полностью ли уже освоились после смены тренера, привыкли к новым требованиям?

— Да.

— Можете выделить отличие между Ивичем и Мусаевым?

— Затрудняюсь ответить, — сказал Сафонов «Матч ТВ».