Булыкин объяснил, за счет чего «Спартак» создаст проблемы «Зениту» в Кубке России

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. В первой встрече, напомним, команда с берегов Невы одержала волевую победу — 2:1.

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