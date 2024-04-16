Поражение клуба из Чечни со счетом 1:7 назвали «ужасом»

Бывший футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Максим Деменко заявил, что грозненский «Ахмат» рискует вылететь из Российской премьер-лиги (РПЛ) после поражения от калининградской «Балтики» со счетом 1:7 в последнем туре чемпионата. Слова Деменко приводит Legalbet.

«Последняя игра «Ахмата» — это просто какой-то ужас. Мы видим, что внизу таблицы команды поднимаются, выравниваются, например, как «Сочи» (в последнем матче обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0. — «Газета.Ru»). Понятно, что «Ахмат» — один из претендентов на вылет. У них есть проблемы: это естественно, когда проигрываешь прямому конкуренту дома, да еще и с таким счетом. Не понимаю, что у них произошло с командой. Если Адиев не справится с этим моментом, то команда может рассыпаться (Магомед Адиев — главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана. — «Газета.Ru»)».

Деменко также предположил, что команду выбило из колеи увольнение предыдущего тренера Мирослава Ромащенко, который был отправлен в отставку после поражения в Кубке России от «Оренбурга». Вместо него в начале апреля был назначен Адиев.

«Скорее всего, на игроков повлияла встряска — замена Ромащенко на Адиева. Могла сыграть роль тактическая перестройка. Им надо разобраться в коллективе, потому что каждое следующее поражение будет давить еще больше», — сказал Деменко.

С момента назначения Адиева «Ахмат» проиграл два матча — московскому «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7). Обе встречи состоялись на домашнем стадионе.

После 23 туров РПЛ грозненский клуб набрал 20 очков и занимает 15-е место из 16, что означает вылет во второй по силе дивизион.