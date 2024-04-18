Араухо ответил на критику Гюндогана из-за удаления защитника в матче ЛЧ с ПСЖ

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо отреагировал на слова полузащитника сине-гранатовых Илкая Гюндогана, отметившего, что на месте уругвайца он не стал бы удаляться в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:4).

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«Лучше я оставлю при себе то, что думаю. У меня есть свои собственные правила и ценности, которые нужно уважать», — приводит слова Араухо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Араухо получил прямую красную карточку на 29-й минуте встречи за фол последней надежды на вингере «ПСЖ» Брэдли Баркола.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.