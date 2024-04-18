Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера казанского «Рубина» Рашида Рахимова на два матча чемпионата России за оскорбительное поведение в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:0).

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