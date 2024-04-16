Болельщики "Барселоны" атаковали автобус своего футбольного клуба

Болельщики испанского футбольного клуба "Барселона" закидали автобус своей команды стеклянными и деревянными предметами, перепутав его с автобусом французского ПСЖ. Об этом сообщает радиостанция RAC1.

Как сообщает радиостанция, транспортное средство по пути на стадион попало в дымовую завесу. Болельщики "Барселоны" атаковали его, приняв за автобус ПСЖ.

Во вторник в 22:00 мск "Барселона" примет ПСЖ в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Первый матч закончился победой испанской команды со счетом 3:2.