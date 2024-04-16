Макрон призвал «Реал» отпустить игроков на Олимпиаду

Эммануэль Макрон призвал «Реал» отпустить своих игроков на Олимпиаду в Париже.

© Sports.ru

Ранее появилась информация, что «Реал» не позволит своим футболистам сыграть на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже этим летом. Также известно, что Мбаппе близок к переходу в мадридский клуб по окончании текущего сезона.

– Думаю, европейским клубам стоит включиться в эту игру, чтобы мы могли устроить отличное шоу.

– Вы имеете в виду «Реал»?

– Именно. Говоря о европейских клубах, я имел в виду именно это. Игрокам нужно подумать об этом, когда они будут планировать подготовку и тренировки, потому что у нас впереди Евро – я надеюсь, что мы сыграем 14 июля [в финале].

Я не говорил с ним [Мбаппе], но я надеюсь, что его клуб, в частности, позволит ему [поехать на Олимпиаду], – сказал президент Франции в интервью RMC Sport.