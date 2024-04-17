Генич высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов не является сенсацией. Ответная четвертьфинальная встреча между «Барселоной» и «ПСЖ» прошла в Испании и завершилась победой парижан со счетом 4:1. В первой игре каталонцы победили со счетом 3:2. Таким образом, «ПСЖ» по сумме двух матчей вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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— По‑хорошему если смотреть, то ничего сенсационного не произошло. Даже скорее, победа «Барселоны» в Париже была сенсацией, а тут — нет. «ПСЖ» просто более мускулистым сейчас выглядит, — сказал Генич в эфире программы «Все на Матч!».

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов отметил, что существенную роль в итоговом результате встречи сыграло удаление защитника каталонцев Рональда Араухо на 29‑й минуте игры.