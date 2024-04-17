«Барселона» позорно вылетела из Лиги чемпионов — обзор матча

Многое решило удаление в первом тайме. После него каталонцы пропустили четыре.

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«ПСЖ», проиграв первый домашний матч «Барселоне» (2:3), всё же вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Ответную игру в столице Каталонии перевернул один эпизод, один фол.

В тактической дуэли тренеров стоило ждать каких-то неожиданных ходов от Луиса Энрике, но на сей раз он не стал придумывать ничего сложного. «ПСЖ» играл 4-3-3 с Мбаппе впереди в роли свободного художника и с Дембеле и Баркола на флангах. При этом Дембеле при обороне вынужден был опускаться достаточно низко к своим защитникам, чтобы закрывать зону, в которую подключался Канселу. С точки зрения выхода в быструю атаку не самая удобная роль для Усмана. А вот Хави фактически сыграл по схеме 4-2-3-1 с Педри в низкой позиции в центре поля – он помогал де Йонгу. Тем самым «Барса» успешно закрыла опорную зону.

«ПСЖ» владел мячом 65% времени, но почти полчаса команда Луиса Энрике не создавала голевых моментов. Каталонцы очень эффективно защищались, разрывая все связи между игроками группы атаки парижан. Ещё более сложным положение чемпионов Франции сделал быстрый гол хозяев. Команда Хави реализовала первый же момент, когда Ямала оставили один в один, а юный вингер поразительно легко обыграл Мендеша и сделал пас во вратарскую на Рафинью – бразилец забил в касание, выиграв борьбу на опережение у Хакими. Это третий гол Рафиньи в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Первые два своих мяча он положил в Париже.

Забей Левандовски в середине первого тайма – и «ПСЖ» стал бы тонуть. Но поляк просто не попал в цель из убойной позиции. После этого короткий провальный отрезок в две-три минуты едва не стоил каталонцам пропущенного мяча (тер Штеген лишил Мбаппе гола) и стоил удаления Араухо. «Барса» дала пространство «ПСЖ» – и получила. Баркола убегал один на один, Араухо сфолил на красную карточку. Уругваец пытался убедить румынского судью Ковача, что его страховал Кубарси, но это не так. После удаления де Йонг временно переместился в центр обороны, а вскоре Хави выпустил Мартинеса. Пришлось отправить на скамейку Ямала, который в обороне пока слабее остальных в «Барселоне».

«ПСЖ» смог реализовать численное преимущество ещё до перерыва. В конце первого тайма Дембеле забил свой третий гол за парижан и второй – в ворота своей бывшей команды. «Барса» закрылась, однако оставила пространство на флангах: Баркола вырезал кросс слева, а Канселу не доиграл с Дембеле на правом фланге атаки соперника.

После перерыва «Барселона» низко и плотно оборонялась по схеме 4-4-1, а «ПСЖ» старательно растаскивал оборону сине-гранатовых. Второй гол в ворота тер Штегена казался делом времени. И он состоялся уже на 54-й минуте. Команда Луиса Энрике разыграла угловой, а «Барсе» не хватило одного, удалённого игрока у полукруга. Витинья здорово пробил низом из-за штрафной.

Хави бесновался на бровке, словно чувствуя, что следующее судейское решение предопределит исход матча. Тренер «Барселоны» вслед за Араухо заработал удаление, пнув какой-то предмет. А на исходе часа игры Ковач назначил пенальти в ворота хозяев в ситуации, которая казалась не самой очевидной. Канселу попал по мячу, выбивая его из-под ног Дембеле, а рефери увидел, что ещё и в ногу. VAR не посчитал его решение ошибкой – 11-метровый мощнейшим ударом (своим четвёртым в матче) реализовал Мбаппе. Такие удары верхом просто не берутся.

«Барселоне» было очень тяжело в меньшинстве, тем более против умеющего здорово владеть мячом и более свежего из-за пропущенного тура Лиги 1 соперника. Но не сказать чтобы «ПСЖ» выигрывал без шансов для каталонцев. У хозяев тоже появлялись голевые моменты, так как в защите команда Луиса Энрике играет не на уровне победителя Лиги чемпионов. Шансы забить имели Гюндоган, Левандовски, Рафинья…

В концовке «ПСЖ» умудрился нарваться даже на контратаку два в четыре! Поразительная несбалансированность, когда нужно играть на удержание против десятерых. Но раз Луис Энрике идёт дальше со своей командой, значит, он прав. Победителей не судят. На 89-й минуте Мбаппе поставил точку, поймав удачный отскок в штрафной – оформил дубль. Всего же Килиан нанёс 6 из 20 ударов «ПСЖ» и четыре раза попал в створ. Теперь у Мбаппе восемь голов в этой Лиге чемпионов.