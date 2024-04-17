Глава «ПСЖ» высказался о победе в матче с «Барселоной»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход французской команды в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, французский клуб обыграл «Барселону» в ответном матче 1/4 финала турнира (4:1) и по сумме двух матчей пробился в следующую стадию.

© GETTY IMAGES