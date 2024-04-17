ПСЖ выбил «Барселону» из Лиги Чемпионов

В ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов французский ПСЖ на выезде с крупным счётом переиграл испанскую «Барселону». Парижане одержали победу со счётом 4:1 и пробились в полуфинал турнира.

© Пресс-служба "ПСЖ"

На 12-й минуте счёт в матче открыли каталонцы: отличился Рафинья. Но после того, как на 29-й минуте игрок «Барселоны» Араухо получил красную карточку, гости смогли забить в ворота «сине-гранатовых» четыре мяча.

Ещё одним полуфиналистом Лиги Чемпионов стала дортмундская «Боруссия», которая смогла пройти мадридский «Атлетико».