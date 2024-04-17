Хави назвал катастрофой работу арбитра на матче ЛЧ между "Барселоной" и ПСЖ

Главный арбитр ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и французским "Пари Сен-Жермен" румын Иштван Ковач отработал игру на катастрофическом уровне, а его судейство стало причиной поражения "Барселоны". Такое мнение высказал главный тренер каталонской команды Хави, комментарий которого приводит испанская газета Marca.

В ночь на 17 апреля "Барселона" дома со счетом 1:4 уступила ПСЖ в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и не сумела пройти в следующую стадию (в первом матче "Барселона" одержала победу со счетом 3:2). На 29-й минуте защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил красную карточку и был удален с поля. Позднее Ковач удалил за неспортивное поведение Хави и его помощника.

"Жаль, что работа, которая проводилась на протяжении всего сезона, закончилась из-за решений арбитра. Мне бы хотелось, чтобы на поле 11 человек играли против 11, в удалении не было необходимости. После матча я подошел к арбитру, сказал, что его работа была катастрофой, это удаление изменило все", - сказал Хави.

В полуфинале ПСЖ сыграет с германской "Боруссией".