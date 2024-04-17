Мбаппе вошел в топ-10 по голам за карьеру в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оформил дубль в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

Таким образом, теперь на счету французского форварда 48 голов за весь период выступлений в Лиге чемпионов. При этом француз принял участие в 71 матче. Мбаппе вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов, догнав Андрея Шевченко (48 в 100 матчах) и Златана Ибрагимовича (48 в 124).

Отметим, что в ближайшее время Мбаппе может обойти Альфредо Ди Стефано (49 голов) и Тьерри Анри (50) по голам в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Мбаппе провёл 42 матча за парижан во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал девять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.