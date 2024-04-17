Нападающий «Барселоны» установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречались испанская «Барселона» и французский «ПСЖ». «ПСЖ» обыграл «Барселону» со счётом 4:1 (общ. 4:6). Таким образом, каталонская команда покинула турнир, не сумев выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Автором единственного гола в составе каталонцев стал бразильский вингер Рафинья. Ему ассистировал молодой испанский нападающий Ламин Ямал. Таким образом он стал самым молодым игроком в истории, сделавшим результативную передачу в матче плей-офф Лиги чемпионов. Ламину на момент ассиста было 16 лет и 278 дней.

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Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией», прошедшей по итогам двух четвертьфинальных матчей мадридское «Атлетико».