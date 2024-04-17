Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил о взаимосвязи между увольнением Гильермо Абаскаля с поста тренера «Спартака» и отсутствием Квинси Промеса в команде. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Абаскаль напрашивался на это увольнение, если судить по его поведению и результатам команды в последних матчах. Подставил ли Промес команду? Никогда нельзя допускать ситуации, при которой игра команды полностью зависит от одного игрока. Так быть не должно. Но, конечно, в увольнении Абаскаля есть и вина Промеса. Без него красно-белые совсем скучно смотрятся в атаке», — сказал Пономарев.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял московский клуб с начала сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Гильермо Абаскаль уволен с поста главного тренера московского "Спартака"

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.