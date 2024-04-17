Футболист «Балтики» признал, что судья верно назначил пенальти в пользу ЦСКА

Футболист «Балтики» Александр Осипов в эфире «Матч ТВ» признал, что судья правильно назначил пенальти в ворота его команды в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России с ЦСКА.

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В первом тайме мяч попал в руку Осипова, который находился в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр встречи Ян Бобровский назначил одиннадцатиметровый в ворота команды из Калининграда, который реализовал Федор Чалов.

— Удар по воротам буквально с метра. Я не мог контролировать свою руку. Мяч попал в кисть, я ничего не мог сделать. Но это пенальти, я согласен, — сказал Осипов в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА одержал победу со счетом 2:0 и по итогам двухматчевого противостояния вышел в финал Пути РПЛ. «Балтика» опустилась в нижнюю сетку и продолжит выступление в Пути регионов.