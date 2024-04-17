В футболе протестируют новые правила по борьбе с затяжкой времени вратарями

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), уполномоченный менять правила игры в футбол, разработал новый протокол ограничения времени владения мячом для вратарей, сообщает ESPN.

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Лигам будет предложено протестировать два разных метода смены владения мячом, если вратарь удерживает его слишком долго, давая либо угловой, либо аут сопернику.

По новому правилу вратарям будет разрешено удерживать мяч в руках не более восьми секунд. В случае превышения лимита судья будет назначать угловой или аут. Эти стандартные положения будут выполняться с ближайшего к нарушившему правила голкиперу фланга.

Испытания новых правил будут проводиться в течение сезона‑2024/25 и оцениваться IFAB в конце 2025 года. В случае успешных испытаний новое правило может начать применяться во всех турнирах с сезона‑2026/27.