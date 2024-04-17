Президент ЦСКА Гинер выступил с заявлением после выхода команды в финал Кубка

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче против «Балтики» в Кубке России. Его слова передает официальный сайт команды.

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«Я считаю, что наши болельщики вновь внесли огромный вклад в победу. Знаю, что матч стал рекордным по посещаемости на фанатской трибуне с момента введения карты. Но и весь стадион ярко поддерживал команду, хочу отметить каждого нашего болельщика. Безусловно, команда была отлично настроена, сыграла очень организованно с первой минуты, но без такой поддержки матч однозначно был бы другим. Поэтому я хочу в очередной раз сказать вам спасибо!» — отметил Гинер.

16 апреля ЦСКА в Москве обыграл «Балтику» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ в Кубке России со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов (с пенальти) и Аббос Файзуллаев. Первый матч между соперниками завершился победой армейцев со счетом 1:0, гол записал на свой счет Тамерлан Мусаев.

В финале Пути РПЛ ЦСКА встретится с победителем пары «Зенит» — «Спартак». Они проведут свой матч 17 апреля. Перевес на стороне петербуржцев 2:1.