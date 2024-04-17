Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Спартак».

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Сегодня команды сыграют в Санкт-Петербурге в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Зенит» одержал победу со счетом 2:1.

– Хороший «Спартак» нужен все равно. Для того, чтобы варилась наша футбольная российская каша. Но что сейчас москвичи? Команда неконкурентоспособна.

– Даже после увольнения Абаскаля второе дыхание не откроется?

– Ну, не сразу же. Это же надо делать командно. Да и на таком высоком уровне я не считаю, что любая команда может выиграть один кубковый матч. Даже команды наигранные, сыгранные.

А «Спартак» же сейчас – лоскутное одеяло. Каждый играет, как кто умеет. Отдельные игроки неплохие. Но их же надо чем-то объединить, какой-то идеей, тактикой.

Был Промес, он цеплялся за мяч и организовывал, а нет Промеса, и все – атаки нет. Но Промеса же не вытащить из тюрьмы.

– То есть совсем не верим в «Спартак» в этом матче?

– «Зенит» точно будет сильнее, но если он создаст 10 моментов и ни один не реализует, тогда, может быть, что-то получится и у «Спартака». В конце концов, они же как раненые звери сейчас. А раненый зверь всегда опасен.

Поэтому, думаю, игра будет до первого гола они: чем раньше забьет «Зенит», тем скорее все закончится для «Спартака». «Зениту» надо быстро забить, а потом уже увеличивать разницу, – сказал Орлов.