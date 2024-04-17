Колыванов: ближайший месяц – определяющий для Лички

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о будущем главного тренера команды Марцела Лички в клубе.

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«Насчет контракта Лички, то это надо подождать конца сезона, на каком месте закончит «Динамо». Там уже руководство будет смотреть, оставлять Личку или нет. Ближайший месяц будет для тренера определяющим», – приводит слова Колыванова Legalbet.

Команда Марцела Лички проиграла три подряд матча в РПЛ и занимает 3-е место за 7 туров до финиша. Контракт с тренером заключили до конца текущего сезона.

В следующем матче в рамках Кубка России бело-голубые сыграют в гостях против «Оренбурга». Игра состоится сегодня, 17 апреля. Начало встречи – 17:00 по московскому времени.