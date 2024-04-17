Петржела дал важный совет «Спартаку»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

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Московский клуб объявил об отставке испанского специалиста 14 апреля.

— «Спартаку» надо признать, что он слаб, и начать с нуля развитие клуба. А болельщики еще живут воспоминаниями о том «Спартаке», который выигрывал подряд чемпионства. Поэтому в каждом новом сезоне они ждут титул и расстраиваются, когда команда выпадает из борьбы так рано — это их главная проблема, — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В среду «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом» в ответном матче ½ финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России. Первая игра, прошедшая в Москве, завершилась победой «сине‑бело‑голубых» со счетом 2:1.