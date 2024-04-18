Беллингем поделился эмоциями от игры за «Реал»

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался об игре за испанский клуб.

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«Если ты в «Реале», ты должен справляться с критикой. Если ты здесь, значит, ты справишься с этим. Каждый день ты надеваешь футболку «Реала» и чувствуешь, насколько это приятно. Я никогда не мог мечтать о чём-то подобном!» — приводит слова Беллингема известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, игроком мадридского клуба Беллингем стал прошлым летом. В «Реал» англичанин перебрался из дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провёл 35 матчей за «сливочных» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 10 результативных передач. Действующий контракт Джуда с мадридцами рассчитан до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.