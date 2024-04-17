Бушманов оценил, как скажется на игре с «Зенитом» смена тренера в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы команды в ответном матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Зенита».

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Встреча пройдет в среду, 17 апреля, в Санкт‑Петербурге. Первый матч выиграл «Зенит» со счетом 2:1. В воскресенье московский клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, «красно‑белыми» в ближайших матчах будет руководить помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.