Бушманов оценил, как скажется на игре с «Зенитом» смена тренера в «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов оценил шансы команды в ответном матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Зенита».
Встреча пройдет в среду, 17 апреля, в Санкт‑Петербурге. Первый матч выиграл «Зенит» со счетом 2:1. В воскресенье московский клуб объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, «красно‑белыми» в ближайших матчах будет руководить помощник испанского специалиста Владимир Слишкович.
— Понятно, что у «Зенита» шансов гораздо больше, но когда происходит смена тренера, это чаще всего встряска для команды. На мой взгляд, преувеличение, когда говорят, что Слишкович руководил «Спартаком» в игре с «Зенитом». На тот момент был главным тренером Абаскаль, который был на трибуне или на базе команды. Именно главный тренер тогда принимал все решения. Вот сейчас Слишкович два‑три дня готовил команду и будет руководить в матче с «Зенитом». Возможно, в игре с «Зенитом» на поле появится Джикия, но другое дело, в какой форме находится сейчас Георгий, ведь он не играл достаточно давно. Его появление добавит эмоций команде, и сам он будет на эмоциях, но насколько он готов — решает тренерский штаб, — цитирует Бушманова «Чемпионат».