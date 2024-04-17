Футболист возобновил карьеру в 58 лет

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио теперь будет выступать за «Америку» — клуб из Рио-де-Жанейро. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. Газета.Ru

«Зарегистрирован официально. Готов помочь моей дорогой «Америке» в нескольких матчах, а также, конечно, воплотить в жизнь свою мечту и разделить поле с сыном Ромариньо», — написал бразилец. RT на русском

Ромарио является чемпионом мира в составе сборной Бразилии 1994 года. Он выступал в нидерландском «ПСВ Эйндховен», испанских «Барселоне» и «Валенсии», а также во многих бразильских клубах, среди которых «Васко да Гама», «Фламенго», «Флуминенсе» и другие. Последний матч он провёл за «Америку» в 2009 году. Чемпионат.com