Бубнов подвел итоги работы Абаскаля в «Спартаке»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе испанского тренера Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке». Абаскаль возглавлял красно-белых с 2022 года. Клуб объявил об расторжении контракта со специалистом в воскресенье, 14 апреля. Ранее «Спартак» потерпел поражение в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» с минимальным счётом 0:1.

© Чемпионат.com