Селихов, Бабич и Зобнин не помогут «Спартаку» в матче против «Зенита»

Селихов, Бабич и Зобнин не помогут «Спартаку» в ответном матче Кубка России против «Зенита»
Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «Матч ТВ», что Срджан Бабич, Александр Селихов и Роман Зобнин пропустят ответный матч полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Зенита».
Встреча пройдет в среду, 17 апреля, в Санкт‑Петербурге. Первый матч выиграли «сине‑бело‑голубые» со счетом 2:1.
— Селихов и Бабич приболели, Зобнин продолжает восстановление, — сказал Зеленов «Матч ТВ».
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