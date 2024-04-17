Селихов, Бабич и Зобнин не помогут «Спартаку» в матче против «Зенита»

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил «Матч ТВ», что Срджан Бабич, Александр Селихов и Роман Зобнин пропустят ответный матч полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Зенита».

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Встреча пройдет в среду, 17 апреля, в Санкт‑Петербурге. Первый матч выиграли «сине‑бело‑голубые» со счетом 2:1.