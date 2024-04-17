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Спортивный суд Испании может отстранить Тебаса. «Реал» пожаловался на главу Ла Лиги из-за сделки с CVC

Главу Ла Лиги Хавьера Тебаса могут отстранить от должности после жалобы «Реала».

Главу Ла Лиги могут отстранить от должности после жалобы «Реала»
© globallookpress.com

Как сообщает Relevo, мадридский клуб пожаловался на Тебаса в спортивный суд Испании (TAD) из-за сделки Ла Лиги с фондом CVC, в рамках которой клубам первого и второго дивизионов будет выделено около 2 млрд евро в обмен на передачу части телевизионных прав сроком на 50 лет. Сделку поддержали все клубы Ла Лиги, кроме «Реала», «Барселоны» и «Атлетика», однако каталонский клуб впоследствии отказался участвовать в судебных разбирательствах относительно законности сделки.

В жалобе «Реала» отмечается, что клуб ощущает себя «ущемленным», поскольку не был должным образом проинформирован о собрании, на котором было принято решение о сделке. Также мадридский клуб назвал незаконным свое исключение из организации, контролирующей права на трансляции испанского футбола, несмотря на то что суд по данному вопросу встал на сторону Ла Лиги.

Ожидается, что до следующего четверга в отношении Хавьера Тебаса будет возбуждено дисциплинарное дело. На время разбирательства президент Ла Лиги может быть отстранен от должности.