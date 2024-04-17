«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Сегодня петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли вничью (0:0) в Петербурге во втором матче полуфинала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России-2023/24.

На 86-й минуте зенитовцы открыли счет: Дуглас Сантос прорвался на линию вратарской и сделал навес на Маттео Кассьерру, который головой переправил мяч в ворота, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда у Сантоса.

Первый матч команд в Москве закончился со счетом 2:1 в пользу зенитовцев, и таким образом они прошли в финал Пути РПЛ по сумме двух игр.

В финале пути РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА, который сумел пройти калининградскую «Балтику».

«Спартак» продолжает борьбу в низшей половине турнирной сетки - Пути Регионов.