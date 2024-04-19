Игнатов рассказал об идее Слишковича в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о совместной работе с и.о. главного тренера Владимиром Слишковичем.

«Мы в целом поняли идею тренера. Просто где‑то её не довели. Есть время до «Ростова», успеем что‑то наработать. Предстоит тяжёлая поездка. Уверен, что Слишкович более детально донесет до нас свою идею», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

Абаскаль был уволен после поражения «Спартака» в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1). Единственный мяч в этой игре забил марокканский защитник Яхья Аттият-Аллах.

Испанский специалист возглавлял московский клуб с июля 2022 года. И.о главного тренера «Спартака» был назначен ассистент Абаскаля – Владимир Слишкович.

Под руководством Слишковича «Спартак» провел ответный матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Зенита» (0:0). Общий счет в пользу сине-бело-голубых 2:1.

После 23 туров «Спартак» занимает 7-е место в РПЛ с 35 очками. «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 18 очками.

В следующем матче чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде против «Ростова». Игра состоится 21 апреля. Начало встречи – 20:30 по московскому времени.