«Сити» «возил» «Реал» 120 минут — обзор матча

Вратарь затащил в серии пенальти и вывел Мадрид в полуфинал Лиги чемпионов.

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Встреча «Сити» и «Реала» — досрочный финал Лиги чемпионов, судя по статусу команд и их игре. И если сначала англичане добились ничьей на чужом поле, то в ответном матче не смогли справиться с гостями.

Первые 10 минут встреча складывалась крайне аккуратно. Обе команды старались контролировать мяч без риска. А затем «Реал» поймал соперника… даже не то чтобы на контратаке. Беллингем был вынужден пару раз прокинуть мяч в сторону своих ворот. Казалось, что острота момента ушла, однако затем Винисиус с правого фланга прострелил вдоль ворот на Родриго. Его первый удар заблокировал Эдерсон, но со второй попытки нападающий забил своему соотечественнику.

После такого преимущество «Сити» по игре стало безусловным. Хотя точнее будет сказать — инициатива. В оставшееся до перерыва время счёт по ударам — 11:2 в пользу «Сити». В том числе несколько раз хозяева были действительно близки к голу.

При навесах Холанд старался располагаться рядом с Начо, который хуже играет головой (да и вообще менее плотно опекает), чем Рюдигер. Снова не смог выйти в основе Милитао, который, видимо, всё ещё не набрал форму после травмы «крестов». «Сити» в целом много играл на Холанда, и в одном из эпизодов ему не хватило буквально сантиметров. После удара головой мяч попал в перекладину.

После перерыва «Сити» стал больше давить левым флангом, потому что правый защитник «Реала» Карвахаль с 38-й минуты играл с жёлтой карточкой. Хозяева создавали перегрузы в его зоне, но мадридцы действовали компактно и успевали друг друга подстраховать.

Время шло, а «Сити» всё никак не мог забить. Владение каждый раз наталкивалось на низкий блок обороны «Реала». Ещё и голевых моментов у команды Гвардиолы стало меньше, чем в первом тайме. Тренер выпустил своего главного дриблёра Доку. И вот тогда «Сити» всё-таки сравнял счёт. Именно бельгиец обвёл Вальверде и прострелил низом, а Рюдигер не смог нормально вынести мяч. В результате Де Брёйне забил из вратарской.

Следом у «Сити» появилось ещё несколько хороших моментов. В том числе у того же Де Брёйне, но на этот раз он не попал в ворота. Показалось, что хозяева поймали кураж — Бернарду Силва даже сыграл пяткой в чужой штрафной. Но больше голов в основное время мы так и не увидели. Хотя статистика по угловым за 90 минут впечатляет — 15:0.

Дважды сыграв вничью в основное время, командам пришлось выяснять отношения в дополнительных овертаймах по 15 минут. «Сити» плотно придавил «Реал» и господствовал по всему полю, кроме чужой штрафной. Контратаки гостей мало что давали мадридцам. В одном из эпизодов Уолкер так классно поставил корпус Винисиусу, что Араухо перед «классико» стоило взять блокнотик и по пунктам записать каждое движение англичанина. Кажется, Кафу что-то знал, когда в интервью «Чемпионату», перечисляя лучших правых защитников современности, в первую очередь назвал именно Уолкера.

Судьба путёвки в полуфинал решалась в серии пенальти. «Реал» не реализовал свой первый же удар с «точки» — Эдерсон справился с Модричем. Затем уже «Сити» дважды подряд не забил. Лунин справился с ударами и Силвы, и Ковачича. Этого оказалось достаточно для выхода в 1/2 финала. «Сити» выглядел лучше, но дальше прошёл «Реал». Кажется, мы такое уже видели.