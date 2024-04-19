Полузащитник «Спартака» рассказал, чему его научил Абаскаль

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды, а также рассказал, чему научился у испанского специалиста.

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«Как отреагировали на увольнение Гильермо Абаскаля? Было просто обычное прощание, он приехал на базу, поговорил с командой. Расстались в спокойном ключе. Я говорил всегда, что благодарен всем, потому что, когда новый человек приходит, он что-то новое даёт команде, всегда интересен опыт. Чему я научился у Гильермо? Я стал лучше прессинговать», — приводит слова Игнатова ТАСС.

35-летний Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 года. В феврале 2023-го клуб продлил с ним контракт до лета 2025 года. После увольнения испанского специалиста исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» назначен Владимир Слишкович.

Напомним, «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 23 матча.