Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об уходе главного тренера Гильермо Абаскаля. RT на русском

«Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой. Всё равно он здесь оставил свою частичку. «Спартак» — первая серьёзная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся», — отметил Чернов. Rusfootball

14 апреля официальный телеграм-канал московского «Спартака» объявил о прекращении сотрудничества с 35-летним испанским главным тренером Гильермо Абаскалем. В пяти весенних матчах РПЛ красно-белые набрали пять очков и занимают седьмое место в турнирной таблице с 35 очками в 23 матчах. Чемпионат.com