Новый тренер «Спартака» признался, что у него были разногласия с Абаскалем

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович рассказал о деталях взаимоотношений с бывшим наставником красно-белых Гильермо Абаскалем. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Никаких конфликтов у нас никогда не было. Было разное мнение — я думал так, он думал чуть иначе. Но всегда его решение было последним. Если он решит так, я тоже стою за это и говорю, что надо так. Это не может называться конфликтом, я думаю, что это честная работа ассистента, который, если считает, что нужно сказать что-то главному тренеру, то должен это сделать», — сказал Слишкович.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. Он ранее работал в качестве главного тренера в боснийском «Зриньски».

Под его руководством красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» в Кубке России (0:0). Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в Пути регионов в Кубке России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).