Агентство Роши прокомментировало переговоры с ЦСКА

Сотрудник агентства Sferico Sports Management, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, прокомментировал переговоры с клубом о продлении контракта футболиста.

© Спорт день за днем

«Прогресса пока нет – мы в ожидании встречного предложения. Виллиан уважает ЦСКА, у него хорошие отношения с клубом», – приводит заявление агентства «РБ Спорт».

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги бразилец принял участие в 19 матчах, в которых забил два гола, получил 8 желтых и одну красную карточки. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 7 млн евро.

На этой неделе агенство заявило, что ЦСКА сделал предложение по продлению контракта, но оно не устроило футболиста. Также сообщалось, что 29-летний футболист против продлить контракт с армейцами, но хочет при этом улучшить финансовую его составляющую.

В текущем сезоне чемпионата России ЦСКА набрало 37 очков после 23 матчей и занимает четвертое место в турнирной таблице.