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Глава УАФ Шевченко хочет проверять судей при помощи детектора лжи

Бывший футболист лондонского «Челси» и итальянского «Милана», а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко хочет внедрить систему проверки судей при помощи детектора лжи. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Глава УАФ хочет проверять судей при помощи детектора лжи
© Чемпионат.com

Напомним, президентом УАФ Шевченко стал в конце января этого года. Украинские футбольные чиновники единогласно поддержали назначение Андрея, который был единственным кандидатом на вакантный пост президента УАФ. Бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» стал шестым президентом в истории Украинской ассоциации футбола.

Андрей Шевченко — лучший бомбардир в истории сборной Украины. На счету экс-форварда киевского «Динамо», «Милана» и «Челси» 48 мячей в 111 матчах.

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