Президент клуба РПЛ признался, что ему стыдно выходить на улицу

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил «Матч ТВ», что ему стыдно выходить в город, так как его команда безвольно уступила «Ростову» в матче ФОНБЕТ Кубка России.

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Встреча первого этапа полуфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась победой «Ростова» со счетом 3:1.

— Мы плохо играли с «Ростовом», ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело. Люди приходят смотреть на своих любимых футболистов, а футболистам начихать на этих людей. Ребятам надо исправляться, мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру.

— В матче с «Сочи» команда наверняка захочет реабилитироваться.

— Я не знаю, что захочет команда. Если они мужики, они сделают всё, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками. Думаю, ребята будут настраиваться. Тяжелый матч, тяжелый выезд, — сказал Иванов «Матч ТВ».

Команда Валерия Карпина вышла во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Балтикой». «Урал» завершил выступление в турнире.