Тренер «Динамо» назвал две вещи, которых ему не хватает в России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что скучает по двум чешским вещам в России. Газета.Ru

«Чего чешского не хватает мне в России? Не такой простой вопрос. Мне не хватает в России хорошего чешского пива и кальяна», — поделился специалист, который работает в России с 2020 года. Lenta.ru

Ранее Личка признался, что за месяц тратит максимум 500 евро (около 50 тысяч рублей). «У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин», — объяснил он. RT на русском