Шикунов оценил решение Слишковича по Джикии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поддержал решение исполняющего обязанности главного тренера «красно‑белых» Владимира Слишковича выпустить защитника Георгия Джикию в матче Кубка России с «Зенитом».

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Встреча прошла в среду в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Джикия появился на поле во втором тайме. Это его первый матч за «Спартак» с 10 марта.

— Выпустить Джикию — хороший ход Слишковича. Всё‑таки он капитан команды. Вокруг него сразу другой менталитет, все объединяются. Это хороший шаг — дать шанс капитану. Было совсем несправедливо по отношению к Джикии. Ну не мог он за два месяца разучиться играть в футбол. Слушать Абаскаля было смешно. Джикия всё знает и помнит, безумно любит «Спартак», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

«Красно‑белые» продолжат выступление в Пути Регионов Кубка России, где их соперником станет московское «Динамо».